Профессиональный геймер из США шокировал мир необычной причиной расставания с мексиканской телеведущей и моделью спустя три года отношений. Он заявил, хочет полностью сконцентрироваться на компьютерных играх и устал путешествовать к любимой.

Об этом сообщает ТСН.

Янет Гарсиа называют самой сексуальной в мире ведущей погоды.

Дуглас Мартин – профессиональный игрок. Он говорит, что отношения отнимали немало времени, поэтому на игру постоянно не хватало времени.

Тяжелее всего давались перелеты между странами. Свой поступок парень объяснил в 10-минутном ролике. Девушка призналась, что ее сердце разбито, впрочем, добавила, что заслуживает лучшего.

Как сообщала "Страна", самая сексуальная полицейская Украины рассказала про измены, два брака и одну реформу полиции.

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