Руководитель Запорожского областного Общества содействия обороне Украины подозревается в растрате имущества своей организации стоимостью почти 3 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области.

Расследование установило, что глава регионального ОСОУ злоупотребил служебным положением, допустил растрату вверенного ему недвижимого имущества организации, чем нанес вред общественной организации "Общество содействия обороне Украины".

По данным местных интернет-изданий, руководитель Запорожского ОСОУ проводил сомнительные операции с недвижимостью организации, переписывая ее на подставные фирмы.

30 июля Запорожская местная прокуратура №2 объявила главе Запорожского ОСОУ о подозрении в совершении преступления согласно ч. 5 статьи 191 УК Украины – "присвоение и растрата имущества".

Также прокуратура передала в Орджоникидзевский районный суд Запорожья ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

В случае признания подозреваемого виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Как сообщала "Страна", обвиняемый в растрате имущества Герой Украины получил приют в Великобритании.

Напомним также, что гендиректору "Укрвакцины" объявили о подозрении в растрате 1,5 млн гривен.

Также "Страна" писала, что экс-чиновника Киевской ОГА подозревают в растрате 10 миллионов гривен на жилье для переселенцев.