Глава совета НБУ Богдан Данилишин считает, что обесценивание гривни в июле происходило из-за усиления спроса на иностранную валюту на безналичном рынке, предопределенном влиянием краткосрочных факторов. Об этом он написал в Facebook.

"Обесценивание гривни в июле предопределяло в первую очередь усиление спроса на иностранную валюту на безналичном рынке. С одной стороны, спрос предопределяли импортеры, покупая иностранную валюту. С другой - дополнительный спрос стимулировала гривня, поступившая на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ", - отметил Данилишин.

Он отмечает, что в июле официальный обменный курс гривни относительно доллара США обесценился почти на 50 копеек, что породило волну публикаций и репортажей на эту тему.

"При этом редко вспоминают о том, что еще в двадцатых числах января текущего года курс гривни достигал почти 29 грн за доллар США и в последующие несколько месяцев курс укрепился больше, чем на две с половиной гривни, после чего стабилизировался. Такие размеры колебаний фиксировались и в прошлом году. Хотя к таким колебаниям мы еще не привыкли, однако это новые реалии функционирования валютного рынка", - объяснил Данилишин.

По его словам, анализ курсовой динамики гривни свидетельствует, что определенное обесценивание национальной валюты накануне осени было характерным и в прошлые годы, в частности в 2014 и 2016 годах, хотя и происходило несколько позднее, чем сейчас.

Финансист добавляет, что усиление спроса на иностранную валюту определенным образом стимулировалось активным распространением информации о девальвации гривни, в том числе неутешительных прогнозов.

"Такие прогнозы распространяются ежегодно и в большинстве случаев не реализовываются", - утверждает председатель Совета НБУ.

Данилишин напомнил, что, в соответствии со Стратегией монетарной политики НБУ и основных принципов денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, Национальный банк должен придерживаться плавающего курса гривни. Однако это не значит, что НБУ полностью "ушел" с рынка.

"С целью предупреждения резких изменений обменного курса гривни Национальный банк готов и выходит на валютный рынок Украины с интервенциями по продаже иностранной валюты, что и делал на прошлой неделе", - подытожил чиновник.

Фото: facebook.com

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