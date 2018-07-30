Апелляционный суд Киева определил подсудность в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене за Голосеевским районным судом столицы. Об этом сообщает портал Судебная власть.

“30 июля 2018 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева представление и.о. председателя Печерского районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Ежова С.С. удовлетворено частично, уголовное производство в отношении Ежова С.С. направлено для рассмотрения в Голосеевский районный суд города Киева”, - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник Премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

Ранее мы писали, что дело бывшего переводчика-"шпиона" Гройсмана Ежова передали в суд.

Как сообщала "Страна", во время обысков по местам постоянного и временного проживания подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили ноутбуки и планшеты с доказательствами переписки и передачи информации российским спецслужбам.