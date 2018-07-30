Сегодня, 30 июля, в Украину из Омана вернулись 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune (флаг Либерии). Об этом сообщает пресс-служба профсоюза работников морского транспорта Украины (Одесса).

Сообщается, что украинские моряки находились в Султанате Оман на борту судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы.

В благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) сообщили, что моряки несколько лет вынужденно выживали на брошенном греческим оператором судне в Омане.

Free Neptune с экипажем из 22 человек (все граждане Украины) летом 2015-го зашел в порт Маскат (Султанат Оман) для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту. Позже стало известно, что владелец судна – банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку.

Как сообщала "Страна", в марте 2017 года в Украину из Омана вернулись 7 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune, еще 15 украинских моряков оставались в Омане в критической ситуации.

Глава Национальной ассоциации защиты прав граждан Игорь Зозуля тогда заявил, что с судна, оказавшегося в плену в июле 2015 года, прибыли 5 одесситов и 2 жителя Мариуполя Донецкой области.

Напомним также, что в апреле задержанные в Анголе моряки вернулись в Украину.