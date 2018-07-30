Прокуратурой Луганской области взяла на контроль ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, во время которого погибли двое военных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"В дежурную часть Новоайдарского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области поступила информация о том, что в районе с. Крымское Новоайдарского района состоялся бой между военнослужащими 53-й ОМБр и диверсионно-разведывательной группой боевиков так называемой "ЛНР". Установлено, что в результате боевого столкновения погибли двое военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

На данный момент совершенное уголовное правонарушение квалифицировано как террористический акт, который привел к гибели людей (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

На это время в данном уголовном производстве производятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области, досудебное расследование осуществляется следственным отделом третьего управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Ход расследования указанного уголовного производства находится на контроле прокуратуры области.

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