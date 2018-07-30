Глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун советует общаться с ребенком на равных в уважительном тоне и поощрять малыша к развитию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Путь к цели начинается с детства. А именно с умения быть усердным, настойчивым, сфокусированным на задачах и ни за что НЕ сдаваться. Большую роль в том, чтоб ребенок научился этим навыкам, играют родители. Прежде всего - своей искренней верой в то, что ребенку все удастся. На детей влияет настроение родителей - если ребенок чувствует, что мама с папой верят в нее, то она также будет иметь больше сил и энергии осуществить задуманное", - говорит Супрун.

Она подчеркивает, что вера дает мощный заряд мотивации для новых свершений. Дальше дело за тем, чтобы не дать ей угасать через проблемы и преграды, которые могут и будут появляться.

"Часто даже взрослые останавливаются на полпути к цели. Чтобы помочь ребенку не сдаваться - научите его воспринимать проблемы, как временные препятствия и задачи, которые надо выполнить. И помогайте учиться на ошибках", - советует чиновник.

Фото: facebook.com/pg/nebyjdytynu

Фото: facebook.com/pg/nebyjdytynu

Фото: facebook.com/pg/nebyjdytynu

Фото: facebook.com/pg/nebyjdytynu

Фото: facebook.com/pg/nebyjdytynu

Также по ссылке опубликовано больше полезных инфографик о воспитании детей.

Как сообщала "Страна", ранее Супрун рассказала украинским родителям, почему детям важно играть на улице.

Напомним также, что появился новый календарь профилактических прививок маленьких украинцев.

Также Супрун рассказала, как правильно бороться с детским насилием в школах.