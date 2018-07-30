Кабинет министров обнародовал утвержденный план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2018/19 года и его прохождение. Соответствующее распоряжение и сам план размещен на Правительственном портале.

Этим документом КМУ обязал Минэнерго до 10 августа разработать и утвердить графики накопления угля на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на 1 ноября 2018 года в объеме 2,6 млн тонн (1 млн тонн угля "антрацитовой" группы и 1,6 млн тонн угля "газовой" группы).

Ведомство также должно утвердить графики накопления 130 тыс. тонн мазута и закачки 17 млрд куб. метров. природного газа в подземные хранилища.

Государственное предприятие "НЭК "Укрэнерго" и энергопоставщики должны создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи и подстанциях всех классов напряжения.

В плане также говорится о том, что ответственные органы должны принять меры по погашению задолженности потребителей за потребленную электрическую энергию, тепловую энергию и природный газ.

Как сообщала "Cтрана", Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на отопление в Киеве с августа.

Мы писали, что киевлянам пришли "космические" платежки за отопление, которое отключили месяц назад.

Ранее в Украине целый город начали отрезать от центрального отопления из-за высоких тарифов.