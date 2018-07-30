В министерстве иностранных дел советуют украинцам отказаться от визита в Бразилию из-за вспышки менингококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба консульской службы МИДа.

"В связи со вспышкой вируса менингококка в Федеративной Республике Бразилия, в частности в рамках Федерального округа Бразилии (г. Бразилиа), МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения указанной территории до нормализации эпидемической ситуации", - сказано в нем.

По данным бразильского Министерства здравоохранения, с начала года было зарегистрировано не менее 500 случаев заболевания, среди которых - 6 смертей (2 случая зафиксированы в столице).

МИД рекомендует тем украинцам, кто уже находиться там - проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

Менингококковая инфекция - это острое инфекционное заболевание с инкубационным периодом от 2 до 10 дней, наиболее тяжелой формой которого является гнойный менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга).

Ранее, в апреле, МИД также рекомендовал украинцам сделать прививки из-за увеличения случаев заболевания желтой лихорадкой при посещении Бразилии.

Как сообщала "Страна", МИД предостерегает украинцев от поездок в Танзанию, Малави, Сомали и Кению.

Напомним также, что у Климкина изо всех сил отговаривали украинцев от поездок в Россию к родственникам.