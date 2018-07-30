Министерство финансов Украины за первые полгода 2018-го привлекло в бюджет 86,851 млрд грн в рамках Программы управления госдолгом. Об этом сообщает пресс-служба Госказначейства.

Большую часть средств привлекли на внутрннем рынке - на внешние заимствования пришлись лишь 2,7 млрд грн. При этом на погашение ранее привлеченного госдолга правительство потратило 104,725 млрд. Из них выплаты по внешнему долгу составили 23,764 млрд грн.

Также Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

Напомним, эксперты считают, что реальный (3,5%) и номинальный (19%) рост ВВП, а также отсутствие первичного дефицита государственного бюджета подкрепляют тенденцию снижения уровня госдолга. Это, в свою очередь, может отразиться повышением международных кредитных рейтингов, необходимых для рефинансирования внешних долгов с частных рынков капитала. В 2017 году уровень госдолга снизился с 81% до 72%, а в 2018-ом ожидается просадка к 65%.

Ранее сообщалось, что Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на $24 млрд.

Ранее Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд. Согласно оценкам Минфина, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд. Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.

Как сообщала "Cтрана", глава НБУ заявил, что до конца 2020 года Украина справится с выплатами по госдолгу без новых займов.

Ранее мы писали, что госдолг Украины увеличился на $600 миллионов.

Стало известно, что золотовалютные резервы Украины в июне сократились из-за выплат по госдолгу.