Экс-замглавы Администрации президента Ростислав Павленко отрицает связь своего увольнения с обещанием Порошенко Томоса до Дня Крещения Руси. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Я не комментирую спекуляции. Это бред, эти вопросы не связаны", - сказал он.

При этом Павленко подтвердил, что решение об его увольнении было инициативой Порошенко для перевода на должность директора Института.

В то же время он подчеркнул, что остается советником Порошенко по гуманитарным и общественным вопросам, и будет продолжать вести те темы, за которые отвечал в должности замглавы Администрации.

"Те вопросы, которые я курировал в качестве заместителя остаются в моем подчинении как советника", - сказал он.

На вопрос о том, определена ли кандидатура нового замглавы Администрации, который будет отвечать за гуманитарные вопросы, Павленко ответил, что не располагает такой информацией.

Свое назначение директором Института стратегических исследований он назвал большой честью.

"Институт готовит стратегические материалы, анализирует развитие событий, готовит предложения к решениям Президента. Там огромное поле для интересной и ответственной работы", - пояснил он.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности заместителя главы Администрации и назначил директором Национального института стратегических исследований.

Напомним также, что патриарх Варфоломей передал Порошенко послание о пути к автокефалии.