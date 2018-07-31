Государственная служба финансового мониторинга считает, что в Украине только за первое полугодие было совершено коррупционных сделок на 297,1 млрд гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В своем отчете за первое полугодие ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки. А целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.

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