В Украине появится возможность перевода денежных обязательств в акции общества путем размещения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости заранее определенному кругу лиц (кроме банков) и конвертации облигаций в акции общества. Об этом сообщает "Юрлига".

Такую возможность предусмотрел Порядок увеличения (уменьшения) уставного капитала акционерного общества, утвержденный решением НКЦБФР от 12 июня 2018 года №385. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Этот порядок распространяется на акционерные общества, осуществляющие увеличение или уменьшение уставного капитала, и не распространяется на случаи изменения размера уставного капитала акционерного общества при присоединении или выделении.

Размер уставного капитала после его увеличения (уменьшения) должен составлять 1250 минимальных заработных плат, исходя из размера МЗП на момент создания (регистрации) АО, на дату регистрации изменений в устав общества.

АО не имеет права принимать решение об увеличении уставного капитала и публичном предложении в процессе эмиссии акций, если размер собственного капитала меньше уставного капитала. При этом учитывается размер собственного капитала на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения об увеличении уставного капитала и публичном предложении в процессе эмиссии акций дополнительного выпуска.

В Положение введен термин "квалифицированные инвесторы в финансовые инструменты" и определено, что это - инвесторы в финансовые инструменты, обладающие умениями, опытом и знаниями в области рынков капитала, достаточными для принятия ими инвестиционных решений о совершении сделок по финансовым инструментам.

К ним относятся:

международные финансовые организации;

иностранные государства и их центральные банки;

государство Украина в лице уполномоченных им органов государственной власти, Нацбанк;

профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки и страховые компании;

юрлица, в том числе созданные по законодательству другого государства, если они отвечают по крайней мере двум из критериев: итог баланса составляет не менее 20 млн евро по курсу Нацбанка по состоянию на день последней годовой отчетности; годовой чистый доход от реализации товаров, работ и услуг за последний финансовый год составляет не менее 40 млн евро по курсу Нацбанка по состоянию на день последней годовой отчетности; собственные средства составляют не менее 2 млн евро по курсу Нацбанка по состоянию на день последней годовой отчетности.

АО может осуществлять эмиссию акций только по решению общего собрания.

Источниками увеличения уставного капитала АО являются:

дополнительные взносы в форме денежных средств; имущества, имущественных прав (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является приобретатель, и векселей); неимущественных прав, имеющих денежную стоимость;

дополнительный капитал в части эмиссионного дохода (его часть);

прибыль (его часть).

Пути увеличения уставного капитала АО: повышение номинальной стоимости акций и размещение дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

АО может осуществить уменьшение уставного капитала исключительно по решению общего собрания акционеров.

Пути уменьшения уставного капитала АО, если это предусмотрено уставом общества: уменьшение номинальной стоимости акций; аннулирование ранее выкупленных и иным образом приобретенных обществом акций и уменьшение их общего количества.

Отдельным разделом определены особенности увеличения или уменьшения уставного капитала отдельных категорий АО.

Как сообщала "Страна", "Укрэксимбанк" выпустит еврооблигации в гривне под неизвестные цели.

Также "Страна" писала, что в Киеве директора "Ощадбанка" судили за махинации с гособлигациями.

Ранее "Страна" также писала, как в Украине нерезидентов освободили от налогов на доходы по гособлигациям.