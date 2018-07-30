Служба безопасности Украины засекретила информацию о ходе расследования возможных угроз главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского (Народный фронт) в адрес секретаря комитета Татьяны Блистив.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Украинских Новостей.

В частности, СБУ отказалась сообщить информацию о том, допрашивался ли по делу Пашинский и Блыстив, а также о том, на каком этапе находится расследование дела.

"Согласно статье 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса и статьи 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса, предоставить другую информацию относительно уголовного производства не представляется возможным", - говорится в ответе.

Фото: ukranews.com

Детальнее об этой истории "Страна" рассказывала в материале "Его состояние - 10% ВВП Украины". Кто и почему обвинил Сергея Пашинского в угрозе убийства.

Ранее женщину, которая обвинила Пашинского в угрозе убийства, сам Пашинский обвинил в воровстве зарплаты.