В Украине с 2019 года вступят новые правила, по которым работодателей обяжут выплачивать родителям тяжелобольных детей без инвалидности пособие или предоставлять отпуск без сохранения зарплаты.

Об этом сообщает "Юрлига".

О перечне заболеваний прописано в Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми" от 3 июля 2018 года № 2476-VIII, который был опубликован 27 июля и вступит в силу с 1 января 2019 года.

Денежное пособие положено в случае, когда дети больны тяжелым перинатальным поражением нервной системы, с тяжелым врожденным пороком развития, редкостным орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом. Если дети страдают тяжелыми психическими расстройствами, острым или хроническим заболеванием почек IV степени, а также в тех случаях, когда они получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.

Таким родителям ежемесячно предоставляется пособие в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Установлено, что перечень тяжелых заболеваний, расстройств, травм, состояний, дающих право работнику на получение отпуска без сохранения зарплаты на ребенка, которому не установлена инвалидность, утверждается Кабмином.

Также изменениями в законодательную базу запланировано предоставление родителям таких детей отпуска без сохранения зарплаты, который по их желанию должен быть предоставлен в обязательном порядке.

Отныне в стаж работы, который дает право на ежегодный основной отпуск, зачисляется уход за указанными категориями детей.

Для назначения пособия на таких детей в орган соцзащиты населения необходимо подать:

заявление о назначении пособия по установленной форме;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей;

свидетельство о рождении ребенка;

справку установленной формы о заболевании ребенка названными видами заболеваний.

Назначенные выплаты приостанавливаются в случае:

временного устройства больного ребенка на полное государственное содержание по заявлению получателя такого пособия;

устройства ребенка на полное государственное содержание в случае отобрания больного ребенка у получателя пособия без лишения родительских прав.

Выплата такого пособия прекращается в случае:

если пособие назначено на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

установления такому ребенку инвалидности;

лишения получателя пособия родительских прав;

лишения получателя пособия свободы по приговору суда;

отмены решения об усыновлении ребенка или признания его недействительным;

освобождения опекуна или попечителя ребенка от исполнения их обязанностей;

смерти ребенка;

смерти получателя пособия.

Согласно изменениям отныне общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат: один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекун, попечитель, один из приемных родителей, родителей-воспитателей, фактически осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редкостным орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, за ребенком, получившим тяжелую травму, нуждающимся в трансплантации органа или в паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность; неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста, и по заключению учреждения здравоохранения нуждающимся в постоянном постороннем уходе, если такие неработающие трудоспособные лица получают пособие, надбавку или компенсацию.

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