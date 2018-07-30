И.о. руководителя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки наградных знаков "Почетный железнодорожник" у административно-хозяйственного управления ОАО "Российские железные дороги" и ратует за пересмотр украинской стороной соглашения о награждении этим знаком, сообщает пресс-служба госкомпании.

"Укрзализныця" также обращается в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоение знака "Почетный железнодорожник".

Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуального политического контекста", - говорится в обнародованном в понедельник вечером пресс-службой "Укрзализныци" сообщении.

Позже в понедельник Кравцов в своей странице в соцсети Facebook прокомментировал ситуацию "со скандалом по закупке знаков у страны-агрессора", уточнив, что эта закупка была утром остановлена.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Комментируя обращение "Укрзализныци" к Мининфраструктуры касательно пересмотра участия украинской стороны в соглашении от 1993 года о награждении знаком "Почетный железнодорожник", и.о. руководителя ПАО написал: "Знаю одно - преданных делу железнодорожников нельзя оставлять без наград".

В связи с этим Кравцов сообщил, что "Укрзализныця" инициирует введение высшей национальной награды для работников Украинской железной дороги.

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 27 июля через систему публичных закупок Prozorro заключил с АХУ ОАО "РЖД" договор о закупке 96 знаков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланков удостоверений к знаку "Почетный железнодорожник". Украинская компания должна была получить данные изделия до 31 декабря 2018 года. Один наградной комплект обошелся бы украинской компании в почти RUB1,9 тыс. (около 800 грн).

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