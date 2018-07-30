Министерство финансов хочет увеличить пороговую сумму для проведения финансового мониторинга и ужесточить правила проверки операций с наличными. Об этом сообщает ubr.ua.



Правительство предлагает с одной стороны вдвое повысить сумму отправки средств для клиента (со 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен). С другой стороны, расширятся и полномочия субъектов первичного финмониторинга и штрафы за "косяки" проверяющих.

Чиновники не скрывают, что цель законопроекта, опубликованного на сайте Министерства финансов 25 июля 2018 года – продвинуть концепцию риск-ориентированного подхода на все сферы бизнеса. Так, чтобы реальной борьбой с отмыванием денег занимались не только банки, которые регулярно получают нагоняй от Нацбанка, но и все прочие субъекты первичного финмониторинга.

Коллективная ответственность

Минфин не стал изменять основной список чиновников для проверок - тут все те же банки, страховщики, ломбарды, операторы денежных переводов, включая почтовиков и товарные биржи. А вот список "специальных" субъектов первичного финмона разросся.

Прежде "сливать" информацию о подозрительных операциях должны были аудиторы, торговцы ювелирными изделиями, адвокаты, нотариусы, риэлторы, лотерейщики, а также компании, предоставляющие бухгалтерские услуги на аутсорсе.

Если документ будет принят парламентом в нынешнем виде, к ним прибавят также:

Бухгалтеров (кроме лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений);

Налоговых консультантов (за тем же исключением);

Юркомпании (кроме штатных юристов).

Все они должны будут освоить пресловутый риск-ориентированный подход – то есть проверять операции своих клиентов.

Проверяющих обложат космическими штрафами

В Минфине предлагают на порядок увеличить штрафы за некачественные проверки. Так, за подачу недостоверной информации или неподачу ее вовсе, непроведение надлежащей проверки клиента (идентификация, верификация, изучение сути операции, бенефициарных собственников и т.д.), неуказание данных инициатора и получателя денежного перевода уполномоченное лицо субъекта первичного финмониторинга могут наказать штрафом на сумму до 2000 необлагаемых минимумов (34 тысяч гривен). Хотя прежде за такие проступки максимальный штраф составлял 3,4 тысячи гривен.

Примерно в тех же пропорциях (от 5 до 10 раз) должны увеличиться штрафы и за прочие проступки – вроде указания недостоверных данных о бенефициарных собственниках при регистрации юрлица.

Банкам станет легче

Единственные, кто выиграет – это банки. Чиновники ограничат сумму максимального штрафа за нарушения порядков проведения финансового мониторинга на уровне 10 миллионов гривен. Но защитит это лишь крупные финучреждения, тогда как мелким банкам станет только хуже - сейчас Нацбанк имеет право штрафовать подопечных на сумму 1% от уставного капитала (то есть для финучреждений с минимально допустимым капиталом в 200 млн грн. штраф не может превышать 2 млн грн.).

Украинских банкиров обучат финмониторингу

Чему банкиры обрадуются совершенно точно – так это открытому реестру национальных публичных лиц. И банки, и регулятор не скрывают, что одними из ключевых причин регулярных санкций за некачественный финмон являются именно нарушения в выявлении таких лиц. Причем финансисты неоднократно жаловались, что попросту не могут гарантировать выполнение этого требования, поскольку в стране нет единого источника соответствующих данных.

Согласно тексту документа, такой реестр должно будет создать Национальное антикоррупционное бюро. Которое в свою очередь будет черпать информацию из деклараций самих чиновников.

Да и конфликтов с клиентами должно стать меньше – Минфин предлагает установить для банков обязанность отказать клиенту в проведении операции, если для него установлен неприемлемо высокий риск. Нынче финансисты имеют право, но не обязаны заворачивать таких клиентов. То есть в случае принятия закона банки смогут отказывать людям, ссылаясь на конкретную статью украинского законодательства.

Переводы возьмут под контроль

Еще одна новация документа – требование к полной идентификации любых операций по переводу средств без открытия счета. Проект устанавливает для всех операторов рынка (банки, финкомпании, операторы почтовой связи, платежные системы) требование сопровождать все переводы информацией об отправителе и получателе средств. Причем без каких-либо ограничений. Такие данные должны будут "зашиваться" в саму транзакцию и быть всегда доступны.

Операции на сумму до 30 тысяч гривен банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать ФИО отправителя, уникальным идентификатором операции, а также аналогичной информацией о получателе средств. Важно отметить, что это требование касается не только переводов от человека человеку, но и любых других платежей, например, в пользу мобильных операторов. То есть чтобы пополнить счет даже на 10 гривен в терминале самообслуживания, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

НБУ наказал еще один банк за схемные операции

Еще больше информации нужно будет вносить при переводах на сумму свыше 30 тысяч гривен. Минфиновцы хотят видеть кроме имени еще и место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

При этом операторы рынка должны будут обеспечить постоянный мониторинг всех транзакций. В том числе и с целью недопущения дробления финансовых операций. В случае же если, например, человек откажется указывать свои данные, проводить операцию будет строго запрещено.

Фактически, это означает, что государство через субъектов первичного финансового мониторинга получит доступ к деталям всех без исключения финансовых операций украинцев. В этом контексте даже увеличение пороговой суммы переводов выглядит довольно слабым утешением.

Впрочем, авторы документа уверяют, что всего лишь стараются приблизить украинское "антиотмывочное" законодательство к европейским порядкам и требованиям меморандума, подписанного МВФ и Министерством финансов.

В настоящий момент статус документа далек от официального – его лишь разместили для ознакомления на сайте Министерства финансов. Однако в случае успешного прохождения всех процедур и голосования в Раде его нормы могут вступить в силу безотлагательно – на следующий день после публикации закона.

Как сообщала "Страна", нардеп Каплин подал обращения в НАБУ, САП и НАПК по поводу отмывания средств Вадимом Рабиновичем.

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