Жителей Полтавской области предупреждают, что с 1 по 3 августа СБУ будет проводить плановые антитеррористические тактико-специальные учения, из-за чего на некоторых территориях могут ввести особый режим передвижения людей и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ региона в Facebook.

Отмечается, что учения будут проходить в нескольких локациях Миргородского района, а также в других населенных пунктах области.

Силовики будут отрабатывать учебные задачи в условиях, приближенных к реальным: с привлечением спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

Управление СБУ в Полтавской области просит местных жителей сохранять спокойствие. Кроме того, граждан просят должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей: проверку документов, досмотр личных вещей, временное ограничение или запрещение движения транспортных средств, пешеходов и тому подобное. Все эти действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Фото: facebook.com/usbupol

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