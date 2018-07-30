Политзаключенный Александр Кольченко проведет 3-дневную встречу с матерью Ларисой Кольченко в колонии Челябинска. Об этом сообщают Крым Реалии.

"Длительные свидания разрешены раз в четыре месяца, но по словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев. Три дня они проведут в специальном номере для встреч. С собой Лариса Кольченко привезла двадцатикилограммовую передачу", - отмечено в сообщении.

Напомним, Кольченко объявил голодовку 31 мая, требуя освобождения Олега Сенцова, однако был вынужден прекратить ее 7 июня, так как слишком ослабел.

Кольченко и Сенцов были задержаны спецслужбами России в мае 2014 года в Крыму.

Их обвинили в организации терактов на полуострове. Летом 2015 года Кольченко был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, Сенцов - к 20 годам. Оба отрицают свою вину.

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