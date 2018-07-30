Начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко считает, что в Украине следует ввести открытый реестр педофилов. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

"Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну, - отметил Крищенко. - Введение такого реестра в нашей стране позволит предотвратить многие преступления в отношении детей".

Крищенко также сообщил, что в Украине есть практика проверок туристов по иностранным реестрам педофилов "Например, когда к нам летит иностранец, который находится в открытом реестре, иностранные коллеги нам сообщают о прибытии такого гостя. Мы встречаем его в аэропорту и сообщаем об отказе в визите в нашу страну", - сказал он.

Как сообщала "Cтрана", в Раде зарегистрировали законопроект о кастрации педофилов.

Мы писали, что под Днепром педофил изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее в кустах умирать.

Ранее под Харьковом задержали педофила, который похитил 9-летнюю девочку и держал ее в котельной.