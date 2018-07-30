Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) предупреждает о проведении 31 июля и 1 августа превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угроз в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Командование ООС призывает местных жителей без необходимости не покидать свои дома.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Командование также призывает жителей соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. ООС просит жителей обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и др.).

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем", - подчеркнули в пресс-центре.

Кроме того, командование ООС призывает при получении информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков немедленно сообщать по адресу дежурных служб:

Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0645-26-81-10;

Главное Управление национальной полиции в Луганской области, тел.: 102, 0645-24-20-42;

"Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - добавили в ООС.

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