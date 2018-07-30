Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 30 июля, снизился до 26,85 грн/$1 с 26,725 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,83-26,87 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,7552 грн/$1 с 26,7615 грн/$1. Торговый оборот составил $291,9 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $585,04 млн.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на 31.07.2018 установлен следующий:

100 долларов США - 2675.5214

100 евро - 3126.0792

10 российских рублей - 4.2617

Как сообщала "Cтрана", ранее экс-заместитель председателя НБУ прокомментировал колебания доллара до осени.

Мы писали, что в инвесткомпании Гонтаревой прогнозируют доллар по 28 гривен к декабрю.

А на прошлой неделе курс доллара на межбанковском рынке Украины подбирается к 26,75 гривен.