В Киеве пациент больницы покончил с собой, выпрыгнув с 9 этажа
В понедельник, 30 июля, в Киеве на территории Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) пациент выпрыгнул с 9 этажа одного из корпусов учреждения. Мужчина в результате удара получил травмы несовместимые с жизнью, передает Информатор.
По предварительным данным, трагедия случилась около 16:00. Погибшему мужчине было 74 года. Он вышел на балкон, где пациенты обычно дышат воздухом, перелез через парапет и спрыгнул.
Фото: kiev.informator.ua
Полиция отмечает, что у него не было какого-либо серьезного заболевания или травмы. Что он делал в больнице - неизвестно. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства самоубийства установит следствие.
Как сообщала "Cтрана", стало известно, как покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко.
Мы писали, что во Львове пенсионер выпрыгнул из окна больницы, спрятав в карман историю болезни.
Ранее в Днепре 13-летняя девочка поссорилась с другом и выпрыгнула из окна 8 этажа.