В понедельник, 30 июля, в Киеве на территории Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) пациент выпрыгнул с 9 этажа одного из корпусов учреждения. Мужчина в результате удара получил травмы несовместимые с жизнью, передает Информатор.

По предварительным данным, трагедия случилась около 16:00. Погибшему мужчине было 74 года. Он вышел на балкон, где пациенты обычно дышат воздухом, перелез через парапет и спрыгнул.

Фото: kiev.informator.ua

Полиция отмечает, что у него не было какого-либо серьезного заболевания или травмы. Что он делал в больнице - неизвестно. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства самоубийства установит следствие.

Как сообщала "Cтрана", стало известно, как покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко.

Мы писали, что во Львове пенсионер выпрыгнул из окна больницы, спрятав в карман историю болезни.

Ранее в Днепре 13-летняя девочка поссорилась с другом и выпрыгнула из окна 8 этажа.