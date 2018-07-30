Националисты из С14 30 июля опять осквернили могилу героя СССР, советского разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net.

Как видно на приведенных снимках с места происшествия, высеченные на надгробии надписи зачеркнуты и забрызганы желтой краской. Кроме того, красной краской на надгробии написано "Кузнецов – враг УПА", "Враг", "Херой", а также небрежно нарисован малый герб Украины.

Спикер Национальной полиции во Львовской области Иванна Кутнив сообщила, что в Лычаковский отдел полиции проверяет информацию об этом инциденте.

В издании сообщают, что ответственность за акт вандализма взяли на себя С14, как и за минувший акт вандализма на могиле разведчика в ночь на 21 июня этого года. В организации заявили, что таким образом "поздравили" героя СССР с днем освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков, отмечавшегося 27 июля.

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Координатор организации Сергей Мазур, находящийся под домашним арестом, обосновал эти действия тем, что Николай Кузнецов во время своей деятельности на оккупированных нацистами территориях устраивал теракты против украинского населения, а также переодевался в форму бойцов Украинской повстанческой армии для ее дискредитации.

"Кузнецов - известный НКВДшник, который организовывал теракты и провокации против украинского населения. Переодевался в форму УПА с целью дискредитации украинских воинов. Они его, кстати, и ликвидировали. Не называйте это вандализмом или осквернением. Это всего лишь правильное оформление ненаших "героев", - написал Мазур на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Как сообщала "Страна", в ночь на 21 июня на могиле Кузнецова неизвестные нарисовали желтой краской трезубец, а также написали "враг УПА" и "палач", также трезубец нарисовали на постаменте памятника погибшим солдатам Красной армии.

Могила Кузнецова размещена на Холме Славы – это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне.

Напомним также, что девять поляков-вандалов повредили Мемориал Орлят во Львове.

Также "Страна" писала, что львовский горсовет требует найти вандалов, спиливших мемориальную доску Ивану Франко.