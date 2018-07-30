Во Львове повторно осквернили могилу советского разведчика на Холме Славы
Националисты из С14 30 июля опять осквернили могилу героя СССР, советского разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net.
Как видно на приведенных снимках с места происшествия, высеченные на надгробии надписи зачеркнуты и забрызганы желтой краской. Кроме того, красной краской на надгробии написано "Кузнецов – враг УПА", "Враг", "Херой", а также небрежно нарисован малый герб Украины.
Спикер Национальной полиции во Львовской области Иванна Кутнив сообщила, что в Лычаковский отдел полиции проверяет информацию об этом инциденте.
В издании сообщают, что ответственность за акт вандализма взяли на себя С14, как и за минувший акт вандализма на могиле разведчика в ночь на 21 июня этого года. В организации заявили, что таким образом "поздравили" героя СССР с днем освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков, отмечавшегося 27 июля.
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Координатор организации Сергей Мазур, находящийся под домашним арестом, обосновал эти действия тем, что Николай Кузнецов во время своей деятельности на оккупированных нацистами территориях устраивал теракты против украинского населения, а также переодевался в форму бойцов Украинской повстанческой армии для ее дискредитации.
"Кузнецов - известный НКВДшник, который организовывал теракты и провокации против украинского населения. Переодевался в форму УПА с целью дискредитации украинских воинов. Они его, кстати, и ликвидировали. Не называйте это вандализмом или осквернением. Это всего лишь правильное оформление ненаших "героев", - написал Мазур на своей странице в соцсети Facebook.
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Как сообщала "Страна", в ночь на 21 июня на могиле Кузнецова неизвестные нарисовали желтой краской трезубец, а также написали "враг УПА" и "палач", также трезубец нарисовали на постаменте памятника погибшим солдатам Красной армии.
Могила Кузнецова размещена на Холме Славы – это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне.
Напомним также, что девять поляков-вандалов повредили Мемориал Орлят во Львове.
Также "Страна" писала, что львовский горсовет требует найти вандалов, спиливших мемориальную доску Ивану Франко.