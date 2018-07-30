Нацбанк отреагировал на многочисленными жалобами граждан относительно безосновательного отказа банками в обмене монет национальной валюты на банкноты, а также в приеме монет для уплаты платежей и для перевода, и напомнил о необходимости обеспечения банками безусловного соблюдения требований законодательства Украины (письмо НБУ от 26 июля 2018 года № 50-0007/40750).

Банки обязаны обеспечить прием без каких-либо ограничений от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, а также для обмена на монеты и банкноты других номиналов и выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы.

Согласно Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине:

банки (филиалы, отделения) обязаны осуществлять по требованию клиента обмен монет на банкноты, монет одних номиналов на банкноты (монеты) других номиналов. Такой обмен банки осуществляют непосредственно во время приема наличных без отражения в бухгалтерском учете;

банки при осуществлении кассовых операций должны обеспечивать обязательный прием монет по требованию клиента и своевременное полное оприходование наличности национальной валюты, поступившей в кассу банка, и ее зачисления на указанные клиентами счета.

В то же время банк обязан по обращению клиента урегулировать в соответствии с законодательством Украины спорные вопросы, возникающие или связанные с кассовыми операциями.

Национальный банк обязывает привести внутренние положения (инструкции) банков по осуществлению кассовых операций в соответствие с требованиями Инструкции.

Вопросы выполнения банками вышеупомянутых требований по организации работы с разменной монетой, в том числе и по жалобам, которые поступают в НБУ, будет учитываться при проведении плановых проверок банков.

Как сообщала "Cтрана", ранее НБУ объяснили, как будут изымать из обращения старые банкноты и мелкие монеты.

Напомним, с 1 июля в Украине продавцы смогут округлять суммы в чеке при расчете наличкой.

Также мы писали, что в НБУ не могут удовлетворить слишком быстро растущий спрос украинцев на 500 гривневые купюры.