Главред российского оппозиционного радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов покинул совет директоров компании. Об этом сообщил Венедиктов в Telegram-канале. "Я покинул совет директоров "Эхо Москвы". Минотарных акционеров теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина", - написал он.

Позднее стало известно, что такое решение он принял после того, как остальные члены совета приняли бюджет на следующий год, предполагающий получение новых кредитов.

"Я представитель миноритариев в совете директоров, мы проголосовали против принятия бюджета на этот год. Я голосовал против решения о том, чтобы брать новые кредиты", — пояснил агентству RNS Венедиктов, подчеркнув, что в связи с этим "возник конфликт интересов".

На "Эхе Москвы" Венедиктов работает с августа 1990 года. Он начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента. Позднее он стал политическим обозревателем и главой информационной службы "Эха".

Главредом станции он был избран в 1998 году. Он владеет 18% акций компании "ЗАО "Эхо Москвы".

Ранее "Страна" сообщала, что главный редактор "Эхо Москвы" сообщил, что судьба Сенцова может решиться уже сегодня.

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