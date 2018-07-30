В Грузии Конституционный суд удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение первой коллегии Конституционного суда.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорится в постановлении суда.

При этом отмечается, что запрет на потребление марихуаны - это действие, направленное против его оборота, и поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей. Однако, по мнению суда, роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы.

"В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", - говорится в постановлении суда.

В то же время Конституционный суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественном транспорте или в присутствии несовершеннолетних.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.

Как сообщала "Страна", в Канаде приняли закон о легализации марихуаны.

После этого решения тысячи канадцев закурили марихуану у здания парламента.

Напомним также, что в США арестовали украинку за нелегальное выращивание легальной марихуаны.