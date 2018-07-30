В течение вторника, 31 июля, в Украине ожидается теплая погода, количество ливней и гроз значительно уменьшится по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют сохранение дождливой и грозовой погоды на западе Украины. Там сильные ливни ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Температура будет колебаться в районе 17-19 градусов ночью и 26-28 днем.

Фото: meteo.gov.ua/

Также дождливо на юге Украины. Там температура воздуха составит 21-23 градуса ночью и 29-31 днем. В центральной части страны пройдут дожди на Киевщине, Винничине и Житомирщине. В других областях солнечно. Температура - 18-19 градусов ночью и 29-30 днем.

На востоке Украины сухо, будет наблюдаться небольшая облачность. Дождливо разве что на Запорожье. Температура 18-21 ночью и 29-31 днем.

Ветер в течение дня будет северо-восточный, 5-10 метров за секунду, однако во время гроз скорость будет достигать 15-20 метров за секунду.

В Киеве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура в пределах 19-21 градуса ночью и 28-30 днем. Ветер северо-восточный, 5-10 метров за секунду.

Как сообщала "Cтрана", 30 июля в Украине будет жарко и дождливо.

Мы писали, что в Киеве местные власти ждут ураган с мощными порывами ветра.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве.