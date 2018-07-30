Украинские полицейские начали заранее готовится к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана - Нового года по Иудейскому календарю. В этом году празднования начнутся 9 сентября и продлятся до 11 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Большое внимание уделяем местам прибытия паломников, маршрутам передвижения и месту проведения мероприятия", - сказал замглавы Нацполиции Украины - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич на встрече с делегацией Израиля в понедельник в Киеве.

Первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учтут опыт предыдущих лет.

"Как показывает наш опыт, преступные организации, которые организуют провокации во время мероприятия, не антисемитские. Их главное задание - дискредитация украинской полиции. Все попытки провокаций получат жесткую реакцию", - сказал он.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что к процессу обеспечения порядка будут активно привлекаться израильские правоохранители. Это патрульные полицейские, группы тактико-оперативного реагирования, кинологи и взрывотехники.

Как сообщала "Страна", в прошлом году 13 тысяч хасидов уехали из Украины, отпраздновав иудейский Новый год.

Также "Страна" публиковала видео, как хасиды отмечают иудейский Новый год в Умани.

Ранее "Страна" сообщала, что хасиды зажигательно поют и танцуют у могилы цадика Нахмана в Умани.