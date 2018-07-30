В 2005 году, через несколько месяцев после Оранжевой революции, команда скандального политтехнолога Пола Манафорта отправила миллиардеру Ринату Ахметову отчет, в котором рекомендовала реформировать Партию регионов и избавиться от ее непопулярного лидера Виктора Януковича.

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на материалы дела Манафорта, собранные офисом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Так, летом 2005 года команда Манафорта провела всеукраинский опрос общественного мнения, по итогам которого политтехнолог написал отчет. Документ был направлен Ринату Ахметову. По данным опроса, 60% представителей среднего и рабочего класса, 49% самых бедных слоев населения и 36% этнических русских по всей Украине верили в то, что страна движется в правильном направлении.

При этом, 60% респондентов негативно относились к Януковичу, а 37% испытывали категорическую неприязнь. 87% жителей Украины крайне негативно отнеслись к идее его возможного премьерства в 2006 году. Отмечается, что в своих выводах Манафорт не менее десятка раз рекомендует бизнесмену любой ценой немедленно избавиться от Виктора Януковича, отмечая, что рейтинг его непопулярности гораздо выше, чем рейтинг Партии регионов.

Фото: bbc.com/

Как отмечалось в отчете, любая критика из уст Януковича не будет услышана по причине неприятия его личности в целом и дискредитации его имиджа в период Оранжевой революции. Манафорт настаивал, что новый лидер Партии регионов не должен ассоциироваться с Януковичем или Кучмой, а в качестве потенциальных кандидатов политтехнолог рекомендовал рассматривать выходцев с юга или юго-востока Украины.

Напомним, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа. Манафорт долгое время работал в Украине, консультируя Партию регионов и бывшего президента Януковича. Он также является бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа. Манафорту предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича. В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов.

Как сообщала "Cтрана", Манафорт советовал Януковичу развивать тему антисемитизма "оранжевых".

Ранее спецпрокурор Горбатюк говорил, что экс-советника Януковича Манафорта могут быть ньансы.

Мы писали, что спецпрокурор США обнародовал два документа по делу Манафорта, связанные с Януковичем и Тимошенко.