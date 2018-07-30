В Национальном союзе журналистов Украины неоднозначно оценили решение "Громадського" об отстранении от работы журналиста Игоря Бурдыги после того, как на него напал лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась. Само это нападение в НСЖУ назвали примером запугивания журналистов.

Громадське: Бурдыга не имел права критиковать

Напомним и то, что по решению руководства "Громадського", журналиста временно отстранили от работы, аргументировав тем, что он допустил ряд резких высказываний в адрес С14 в соцсетях. На "Громадськом" уверены, что это не стоит называть препятствием журналистской деятельности, сообщает сайт НСЖУ.

"Игорь в этот момент не занимался материалом, и спор между ним и Евгением Карасем возник на почве поста Игоря в соцсетях. В нем он использовал нецензурную брань в отношении Карася. За это он получил устный выговор. Он как журналист не имел права этого делать, о ком бы ни писал", - рассказала НСЖУ шеф-редактор "Громадського" Ангелина Карякина.

В то же время, по ее мнению, это никоим образом не оправдывает поведение Карася, открыто провоцировавшего Бурдыгу на драку, окружив его вместе с другими представителями С14:

"Окружить человека и бросаться на него - это методы банды. И С14 регулярно к ним прибегают, о чем "Громадське" сообщает и будет сообщать. Но мы как редакция несем ответственность за действия и поведение в первую очередь нашего журналиста. Мы решили отстранить Игоря Бурдыгу от работы на месяц, ведь он дал повод разгореться этому конфликту, высказавшись нецензурно об одном из героев своих материалов. Неважно, кем был этот герой", - объясняет шеф-редактор.

На канале до сих пор рассматривается возможность обратиться в полицию по этому эпизоду: "Но здесь важна и позиция самого Игоря, который еще не определился, как именно он хочет поступить".

Карякина добавила, что решение, будет ли продолжаться сотрудничество с Игорем Бурдыгой, будет принимать редакционный совет. Сам же Бурдыга все еще отказывается давать официальные комментарии по поводу этой ситуации, в том числе и НСЖУ.

В свою очередь Евгений Карась, комментируя инцидент, написал на своей странице в Facebook пост, в котором назвал журналиста "леворадикальным активистом", а свой поступок - "справедливым".

НСЖУ: "Громадскье" погорячилось

В Национальном союзе журналистов Украины, изучив ситуацию, напомнили, что организация С14 уже неоднократно проявляла свое агрессивное и нетерпимое отношение к журналистам, обвиняя их в "непатриотизме".

"В ситуации с Игорем Бурдыгой все же убежден, что коллеги из "Громадьского" погорячились, - комментирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Для организации С14, которая демонстрирует враждебность к журналистам, отстранение репортера от работы однозначно воспринимается победой радикализма, а не победой здравого смысла или профессиональной этики".

Томиленко убежден, что общество получило очередную новость - журналиста избили, а нападавший чувствует себя нагло и непуганно: "Если сегодня оставить безнаказанным удар по журналисту, завтра это может быть выстрелом или взрывом. Хотя ответственности с журналиста за свое поведение в соцсетях эта агрессия не снимает".

Также в НСЖУ напомнили, что экспертная группа будет рассматривать данный инцидент на предмет включения в Индекс физической безопасности журналистов Украины, ежемесячного мониторинга инцидентов физической агрессии к работникам СМИ.

Ранее "Страна" разбиралась в деталях этого инцидента с участием одиозной националистической группировки.