Пограничники ликвидировала международную преступную группировку, которая самолетом переправляла контрабанду, в частности, сигареты, в европейские страны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Совместными усилиями правоохранителей Украины и Республики Польша удалось ликвидировать международный трансграничный канал незаконного перемещения из Украины в Польшу товаров, в том числе табачных изделий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники использовали самолет "Ан-2". Он был задержан на заброшенной взлетно-посадочной полосе вблизи одного из сел Ровенской области. Самолет обыскали и изъяли как вещественное доказательство.

"Установлен ряд причастных лиц из числа граждан Украины и Польши, задокументирован факт организации последними канала противоправной деятельности, спланировано и проведено совместные действия по его ликвидации", – говорят правоохранители.

В рамках расследования пограничники вместе с СБУ провели обыски в помещениях фигурантов в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Фото: dpsu.gov.ua

"Во время обысков изъято ряд предметов и документов, в том числе топографические карты с нанесенными маршрутами, планы-схемы полетов, радиостанции, документация на самолет, и другие предметы, указывающие на причастность пяти фигурантов уголовного производства к совершению противоправных действий", – говорится в сообщении.

Фигурантам, один из которых привлекался к пилотированию "Ан-2", инкриминируют нарушение правил международных полетов.

Досудебное расследование уже завершено, дело передали в Ровенский городской суд.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на Буковине обостряется конфликт между пограничниками и местными жителями из-за контрабанды сигарет.

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