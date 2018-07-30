Верховный суд (ВС) Украины отказался перевести дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях. Об этом сообщает адвокат экс-президента Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Верховный суд не смог поломать сложившуюся практику недопуска Виктора Януковича к судебным заседаниям по его делам. Рассмотрение данного дела оставлено в уже ликвидированном указом президента Украины от 29 января 2017 года №449/2017 Оболонском районном суде", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/

Напомним, что ранее адвокаты сорвали дебаты по делу Януковича и Оболонский районный суд Киева в очередной раз перенес судебные прения по делу о госизмене экс-президента Украины.

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