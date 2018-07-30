Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Владимира Горбулина после увольнения с должности  директора Национального института стратегических исследований и заявил, что тот остается частью его команды. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен Владимиру Горбулину за огромный вклад в развитие Украины, который он сделал в должности директора Национального института стратегических исследований. Счастлив, что Владимир Петрович продолжает работать на благо Украины", - написал Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Вы всегда будете достойной частью моей команды и Ваше мнение всегда важно для меня", - добавил глава государства.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко в понедельник назначил заместителя главы администрации президента Ростислава Павленко директором НИСИ и уволил с этой должности Владимира Горбулина в связи с переходом на работу в Национальную академию наук Украины.

Как рассказывала "Страна", именно Павленко являлся на Банковой куратором идеи предоставления автокефалии Украине. По данным наших источников, с подачи Павленко Петр Порошенко озвучил получение Томоса до дня Крещения Руси. Как рассказали на Банковой фактически Павленко президента очень крупно подставил.

Также "Страна" писала, что Порошенко уволил с должности главу Подольского района Киева.

Также стало известно, что комиссия КДК рассматривает дело об увольнении главы САП Назара Холодницкого.

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