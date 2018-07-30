Полиция сообщила о подозрении администратору пиратского онлайн-кинотеатра kinoprostir.com, работа которого была прекращена в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины в понедельник, администратором сайта оказался 31-летний уроженец Киевской области. Ранее в его квартире полиция провела санкционированный обыск и изъяла компьютерную технику.

Результаты экспертизы подтвердили, что с помощью именно этой техники на пиратском сайте kinoprostir.com воспроизводились и распространялись аудиовизуальные произведения с нарушением прав компаний-правообладателей (в частности, как напомнили в полиции, фильм "Киборги").

По результатам экспертиз мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины (нарушение авторского права и смежных прав).

Как сообщалось, в июне департамент киберполиции Нацполиции прекратил работу интернет-ресурса kinoprostir.com, на котором размещалась аудиовизуальная продукция с нарушением авторских прав правообладателей.

В течение трех лет данный сайт предоставлял возможность пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальной продукции. Сумма ущерба, причиненного компаниям, превысила 2,5 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, сколько взяли "Киборги", "Слуга народа" и "Свингеры". Самые кассовые фильмы в украинском прокате за последние годы.