В Подольске Одесской области троих местных жителей приговорили судом к одному году лишения свободы условно за кражу водопроводных труб. Об этом сообщает пресс-служба Подольского отдела полиции Одесской области.

Полицейские задержали местного жителя с двумя товарищами, когда те решили выкопать и сдать в пункт приема металлолома трубы не используемого водопровода, находящегося недалеко от станции Борщи.

"Довести преступление до конца мужчинам помешали охранники предприятия, воры убежали. Однако полицейские разыскали их и доставили в отдел полиции. С места происшествия были изъяты обломки чугунных труб и орудие преступления - три лопаты и металлический молот. Сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли предприятию, по подсчетам, достигла около 12 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Суд пришел к выводу о полном подтверждения вины преступной группы, осудив каждого из ее членов к одному году ограничения свободы с испытательным сроком один год.

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