Молодой бразильский защитник донецкого "Шахтера" Додо Кордейро пополнил состав "Витории Гимарайнш". Об этом информирует официальный сайт португальского клуба.

Додо перешел в "Гимарайнш" на правах аренды. Ее срок рассчитан на один сезон.

По итогам летних сборов Додо проиграл конкуренцию двум другим правым защитникам "Шахтера" - Олегу Данченко и Богдану Бутко. Ранее проходила информация, что бразилец может оказаться в "Мариуполе", но в итоге он будет выступать в португальском чемпионате.

"Шахтер" приобрел 20-летнего Додо у бразильской "Коритибы". Помимо горняков на бразильца претендовали также португальская "Бенфика" и немецкий "Шальке", но после возвращения в клуб Олега Данченко, молодой игрок оказался не востребован главным тренером Паулу Фонсекой.

Ранее "Страна" сообщала, что France Football назвал защитника Шахтера Додо большой надеждой футбола.

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