В Хмельницкой области 30 июля полицейские открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сначала полицейские просто остановили грузовой автомобиль, однако водитель активно сопротивлялся, за что получил четыре административных протокола.

Впоследствии патрульные снова грузовик DAF, который двигался по всей проезжей части и создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

Полицейские неоднократно требовали у водителя остановиться и предупреждали о возможности применения табельного оружия. Однако мужчина все требования правоохранителей проигнорировал и только прибавил скорости. Тогда патрульные несколько раз выстрелили в колеса. Но даже после остановки транспортного средства водитель продолжил оказывать активное сопротивление полицейским.

Фото: hm.npu.gov.ua

После задержания мужчина отказался проходить на месте тест на опьянение. Его доставили в районную больницу для проведения необходимой экспертизы.

Нарушителем оказался 47-летний житель города Самбор, который приехал на грузовике в Теофиполь. Полицейские составили на мужчину админпротоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке), ч. 4 ст. 122 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, под Хмельницким легковушка влетела в автобус, два человека погибли.

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