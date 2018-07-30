Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "аномалией" нынешние отношения между Украиной и Россией. Он считает, что большинство украинцев понимают "бессмысленность" попыток поссорить две страны.

Об этом он рассказал в своем выступлении на форуме "Территория смыслов" во Владимирской области, передает ТАСС.

"То, что несмотря на всю пропагандистскую машину, которая работает и в Киеве, и в западных столицах, которая вдалбливает обывателю через экраны, через страницы газет, через интернет, через социальные сети, что Россия - агрессор, что Россия - оккупант, что Россия будет под санкциями, пока не отдаст Крым, и многое другое, несмотря на эти годы оболванивания общественного мнения на Западе, я считаю, что большинство нормальных украинских граждан понимают, наверное, всю нелепость происходящего, антиисторичность происходящего", - заявил Лавров.

По его словам, "не один миллион украинских граждан, которые ежегодно отдыхают в Крыму" подтверждают то, что невозможно поссорить Украину и Россию.

"И тот факт, что не один миллион украинских граждан ежегодно отдыхает в Крыму, по-моему, одно из лучших свидетельств того, что не удастся вбить клин между нашими народами. Уверен, что мы братские народы, у нас тысячелетняя совместная история. Конечно, то, что сейчас происходит это аномалия", - подчеркнул Лавров.

Напомним, 24 июля канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с Лавровым и начальником Генштаба России о войне в Украине.

Как сообщала "Страна", министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял о невозможности прямой войны Украины и России.