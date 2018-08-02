2 августа в большинстве стран СНГ отмечается День ВДВ. Праздник совпадает с Днем пророка Ильи, которого считают покровителем воинов. Дата была выбрана, потому что в этот день в 1930 году под Воронежем на учениях высадилось первое подразделение десантников в СССР.

Десантники в Украине

В Украине с прошлого года дату празднования перенесли на 21 ноября - годовщину Майдана. А войска переименовали в Десантно-штурмовые - ДШВ. Перенос даты власти объяснили тем, что дата 2 августа связана с советскими десантниками и не имеет отношения к украинским. К тому же 21 ноября - день небесного покровителя десантно-штурмовых войск - Святого Михаила.

Лозунгом украинских десантников до переформатирования было - "Никто, кроме нас". Это цитата командующего ВДВ СССР Василия Маргелова, выходца из Екатеринослава (нынешний Днепр), которого называют десантником №1.

Однако с 2017 года их девиз стал звучать иначе – "Всегда первые". 21 ноября указом Петра Порошенко украинские подразделения переименовали в ДШВ - десантно-штурмовые войска. В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что из-за оккупации РФ часть личного состава украинских Высокомобильных десантный войск негативно относились к тому, что аббревиатура совпадает с Воздушно десантными войсками страны-агрессора - ВДВ.

Причем после нововведения некоторые блогеры и журналисты писали, что им не нравится как звучит новая аббревиатура.

"Ведь как звучит Дэ-шэ-вэ. У нас теперь все дэшэвэ..." - отреагировал на новшество политический эксперт Денис Гороховский.

"Так и напрашивается расшифровка этой аббревиатуры - ДеШоВки!" - писал в соцсетях журналист Михаил Шишлянников.

Привычные голубые береты сменили на бордовые. Такие же используют в 19 странах НАТО. А впервые берет темно-красного цвета начали использовать десантники США. Голубые головные уборы остались в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Болгарии.

Также появилась собственная эмблема, флаг. На эмблеме изображен раскрытый парашют с крыльями, в центре которого меч. А внизу - девиз "Завжди першi".

Новый флаг - темно-бордовое полотнище с бахромой с изображением Архангела Михаила в золотых боевых доспехах. В православии он считается главой войска ангелов и архангелов, его называют Архистратиг.

Штандарт с эмблемой обрамляет орнамент из калиновых и дубовых листьев.

Как отмечают день ВДВ

Праздник традиционно сопровождался концертами, гуляниями и встречами сослуживцев. Фактически отличительными чертами Дня ВДВ были купание "голубых беретов"в фонтанах и шумные празднования с возлияниями. Нередки были драки и беспорядки, которые инициировали десантники. Но в последние годы в Украине это скорее день памяти погибших в АТО сослуживцев.

Поздравления с Днем ВДВ

Десантников можно поздравить стихами, открытками.

Им желают того же, что и другим: здоровья, удачи, счастья, любви, дружеской поддержки.