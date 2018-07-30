В Украине дисквалифицировали бегуна за критику новой формы сборной страны
Национальная федерация на полгода дисквалфицировала украинского легкоатлета Антона Грабовского за критику формы сборной. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Причиной дисквалификации стали "неэтичные высказывания спортсмена" в адрес экипировки сборной Украины, которая предоставлена компанией ASICS. По сообщению ФЛАУ, поступок Грабовского поставил под угрозу контракт федерации с техническим партнером и интересы легкоатлетов сборной.
ASICS стала поставщиком формы для национальной сборной по легкой атлетике летом 2018 года.
Еще в начале года украинские спортсмены выступали на чемпионате мира в помещении в форме черного цвета по причине окончания контракта с Nike. Форма была предоставлена ASICS, с которой к тому времени была достигнута только предварительная договоренность о подписании контракта.
Грабовский, который получил новую экипировку, показал ее в сториз в Instagram. Изображения он сопроводил комментариями "Найк, вернись в Украину, пожалуйста" и "Ну что это, Асекс?", а также тегнул саму компанию ASICS.
Атлет дал понять, что признал свою вину за поступок, но не согласен с решением ФЛАУ. Он попросил болельщиков не переживать, поскольку в период дисквалификации пропустит только одни соревнования – чемпионат Европы по кроссу, на котором и вовсе мог не выступить.
Грабовский специализируется в беге на 3000 метров.
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