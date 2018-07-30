Национальная федерация на полгода дисквалфицировала украинского легкоатлета Антона Грабовского за критику формы сборной. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Причиной дисквалификации стали "неэтичные высказывания спортсмена" в адрес экипировки сборной Украины, которая предоставлена компанией ASICS. По сообщению ФЛАУ, поступок Грабовского поставил под угрозу контракт федерации с техническим партнером и интересы легкоатлетов сборной.

ASICS стала поставщиком формы для национальной сборной по легкой атлетике летом 2018 года.

Еще в начале года украинские спортсмены выступали на чемпионате мира в помещении в форме черного цвета по причине окончания контракта с Nike. Форма была предоставлена ASICS, с которой к тому времени была достигнута только предварительная договоренность о подписании контракта.

Грабовский, который получил новую экипировку, показал ее в сториз в Instagram. Изображения он сопроводил комментариями "Найк, вернись в Украину, пожалуйста" и "Ну что это, Асекс?", а также тегнул саму компанию ASICS.

Атлет дал понять, что признал свою вину за поступок, но не согласен с решением ФЛАУ. Он попросил болельщиков не переживать, поскольку в период дисквалификации пропустит только одни соревнования – чемпионат Европы по кроссу, на котором и вовсе мог не выступить.

Грабовский специализируется в беге на 3000 метров.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину не пустили известную российскую спортсменку.

Также украинскому спортсмену Беленюку запретили ехать в РФ на соревнования.