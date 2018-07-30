В ночь на 30 июля на автодороге "Киев-Чоп" в селе Грушвица Вторая во время оформления дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Ауди" совершил наезд на работника полиции. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что при оказании помощи в оформлении ДТП с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль "Ауди", который едва не сбил ограждающие конусы. Полицейские остановили легковушку и во время общения с водителем заметили, что он нетрезв. Мужчине предложили в установленном законом порядке пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Чтобы избежать медицинского осмотра, мужчина резко начал движение на автомобиле и совершил наезд на 28-летнего лейтенанта. В результате наезда полицейский получил ушиб голени и каретой скорой был доставлен в больницу.

Злоумышленника, которым оказался 28-летний житель Ровно, задержали на месте происшествия.

По факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и насилия в отношении работника правоохранительного органа по части 2 статьи 342 и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ночью нетрезвый эквадорец на BMW с грузинскими номерами отправил в нокаут трактор.

Также мы сообщали, что поезд Киев - Бердянск протаранил легковушку и протащил ее по рельсам почти километр.