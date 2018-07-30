В России по заказу "Укрзализныци" изготовят партию наградных знаков "Почетный железнодорожник" по 800 гривень за штуку.

Об этом сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

Из информации следует, что административно-хозяйственное управление ОАО "Российские железные дороги" выиграло тендер филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" на поставку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" на общую сумму 182 тысяч рублей (чуть больше 77 тысяч гривень).

Каждая награда обойдется УЗ примерно в 800 гривень.

Непосредственно изготовлением наград займется российское ООО "Культторг". УЗ должна получить заказ в срок до 31 декабря 2018 года.

Медали изготавливаются из медно-никелевого сплава с латунными элементами. Каждое изделие упаковывается в футляр. К нему прилагается удостоверение из кожи.

Контракт на поставку 26 июля подписали и.о. директора филиала "Укрзализныци" по закупкам Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, с российской стороны - директор АХУ "РЖД" Владимир Скубака.

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