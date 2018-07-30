Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым установлены требования к органическому производству и маркировке соответствующей продукции.

"Подписал закон, установлены основные принципы и требования к органическому производству", - сообщил Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.

Фото: twitter.com

"Он гармонизирует законодательство Украины и ЕС и установит основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке продукции", - добавил президент.

Напомним, что 10 июля Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" (№5448-д), согласно которому, в частности, должны изменить маркировку органической продукции.

После вступления в силу нового закона "эко", "био" и "органик-" магазины будут вынуждены переименоваться.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховная Рада решила, какие продукты в Украине можно называть органическими.

Также мы сообщали, что Рада ввела госконтроль за рынком органической продукции.