Министерство информационной политики объявило тендер на огромную сумму в 145 миллионов гривень. За эти деньги "Минправды" собирается закупить рекламные услуги и эфирное время на телеканалах.

Тендер размещен на портале госзакупок "Прозорро".

"Рекламные и маркетинговые услуги (услуги по созданию и распространению информационных продуктов (размещение и демонстрации информации) в ведущих отечественных средствах массовой информации (на телевидении)", - говорится в описании тендера.

Контактным лицом по тендеру значится Сергей Гайдай.

Ранее в Украине вспыхнул скандал с пиар-видео Петра Порошенко, где без ее согласия использовали кадры с певицей Анастасией Приходько. К созданию ролика оказался причастным Минкульт.

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