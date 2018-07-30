В Одессе на взятке в 310 тыс. грн "погорел" проректор государственного университета. Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

По данным ведомства, один из проректоров вуза требовал 310 тыс. гривень (около $12 тысяч) от представителя предприятия за заключение с ним договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

Проректор был задержан при получении первого "транша" взятки. "В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62,5 тыс. грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны подробности задержания погоревшей на взятке заместителя декана из Одессы.

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