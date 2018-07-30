В Москве скончался актер театра и кино Сергей Шеховцов. Об этом сообщается на странице театра "Современник" в Facebook.

"У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова", - говорится в сообщении.

Артисту было 56 лет. "Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце", - добавили в театре.

Фото: facebook.com

Сергей Шеховцов играл в "Современнике" и МХТ имени А.П.Чехова. А также актер известен по фильмам "Ландыш серебристый", "Антикиллер", "Выкрутасы" и сериалам "Дальнобойщики", "Солдаты", "Чужой среди своих".

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