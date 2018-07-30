Молдова заинтересована в поставках российского газа в обход Украины. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщило агентство ТАСС.

"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню начало 2009 года, когда я был вице-премьером и когда был заблокирован транзит (российского. - Прим. Ред.) газа через Украину: это было очень серьезной проблемой для Молдовы. Поэтому если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, для нас это интересно", - сказал Додон в ходе поездки в Волгодонск.

Президент Молдовы также добавил, что трубопровод Яссы - Кишинев, который сейчас строится, даст стране возможность иметь меньше рисков, "исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами".

Ранее "Страна" сообщала, что Германия будет достраивать "Северный поток-2" несмотря на проблему Украины.

Также в Европе обсудят транзит газа из России через Украину только осенью.