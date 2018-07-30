Сегодня исполнилось два года с тех пор как находится за решеткой Александр Ефремов - бывший губернатор Луганской области и фактически второй человек в Партии Регионов.

30 июля 2016 года его задержали и обвинили по двум статьям: в посягательстве на территориальную целостность Украины и завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь".

Судебное рассмотрение дела по сути тянется уже больше года - и все это время политик находится в заключении.

"Страна" собрала главные факты о том, что вменяют бывшему главе фракции Партии регионов.

В чем обвиняют Ефремова

30 июля 2016 года Генеральная прокуратура Украины задержала Александра Ефремова по подозрению в двух совершенно разноплановых преступлениях - посягательстве на территориальную целостность Украины и завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь в Вену (Австрия), где проживает его сын Игорь. Обвинительный акт для суда был готов в январе 2017 года. Дело начал слушать Старобельский суд Луганской области.

Главный нерв дела - это попытка в судебном порядке установить доказательства участия России в событиях 2014 года в Луганске, когда местные сепаратисты захватили здание ОГА и СБУ.

Именно Ефремова прокуратура обвиняет в организации захвата этих зданий. Защита экс-нардепа это отрицает. Политику были готовы даже предложить сделку со следствием ради получения свидетельств о первоначальных этапах участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Однако Ефремов отказался - по его словам, никакого его участия в описанных событиях просто не было. Да и прямых доказательств у следствия действительно нет.

А второе параллельное дело - завладение средствами "Луганскугля" - совершенно экономическое, там нет "сепаратистского" подтекста. Создается впечатление, что открыли его для страховки: если обвинения в содействии сепаратистам рассыпятся, то на свободу экс-политик все равно не выйдет - тем самым позволив Киеву говорить "мы посадили сепаратиста".

Как из Ефремова делают сепаратиста

Суть обвинения в том, что Ефремов якобы подговаривал чиновников Луганской ОГА захватить ее, установив незаконную власть.

На этом и начинаются проблемы - оба этих чиновника пребывают в розыске, поэтому выяснить, что именно им говорил (и говорил ли вообще) Александр Ефремов - не представляется возможным.

Учитывая, что реальных доказательств участия Ефремова в организации мятежа против Киева нет, то следствие постаралось прописать вину экс-нардепа по косвенным признакам. Как-то его недовольство новоназначенным после победы Майдана губернатором или слова о том, что в Киеве обосновалась незаконная власть.

Встречаются в обвинительном акте и вовсе забавные обороты на этот счет. Например:

Сами по себе данные заявления, конечно, не могут являться преступлением, как пытается акцентировать следствие. А доказательств, что Ефремов говорил все это именно с целью организации массовых беспорядков - в обвинительном акте не указано.

Захватывал Луганскую ОГА некий депутат облсовета, который также пребывает в розыске. Но следствие утверждает, что ему отдал такое распоряжение именно Ефремов.

По той же схеме обвинение припысывает экс-нардепу организацию захвата здания луганского СБУ. И опять - все лица, которым Ефремов якобы отдавал преступные приказы, находятся в розыске и следствием, конечно, не допрашивались.

Далее следствие монотонно перечисляет общеизвестные обстоятельства захвата обоих зданий, не забывая добавлять, что все это происходило по сговору с Ефремовым. Лиц, которым он отдавал приказы, обвинение насчитало не меньше восьми.

Целью экс-регионала, по мнению обвинителей, было склонить новые власти Украины к проведению локального референдума с целью добиться федеративного статуса Луганской области.

Следствие постоянно считает доказательством риторические приемы Ефремова, который говорил о том, что Майдан пришел к власти на крови или о том, что новые власти намерены ущемлять права русского языка (что, кстати, сейчас и происходит - на ТВ, радио и в образовании).

Больше половины обвинительного акта заполнено подобным "нагнетанием мотивов". Хотя, если Ефремов и правда требовал под данными предлогами референдума об автономии - то в этом нет формально никакого нарушения целостности государства. А физических доказательств того, что экс-регионал действительно руководил процессом захвата зданий, у Генпрокуратуры нет.

При этом у силовиков собралось 17 томов "дела Ефремова".

Версия защиты Ефремова

Кратко о доказательной базе по делу экс-регионала высказался его адвокат Евгений Солодко.

"Ее нет. Абсолютно нет. Есть 54 гигабайта непонятного видео из Ютуба. При этом первоисточники нам не дали, авторы этих роликов не допрошены, экспертиза роликов не проведена, часть из них смонтированы. Что касается свидетельских показаний, то они противоречат друг другу. И нет ни одного (!) свидетеля, который бы указывал, что Ефремов такого-то числа в таком-то месте поручил кому-то что-либо", - заявил Солодко "Украинским новостям".

Солодко также рассказал об основных свидетелях обвинения.

Первый свидетель - "...Довольно одиозная фигура — бывший "торнадовец" Николай Цукур, которому сейчас, между прочим, инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе, и ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем) Уголовного кодекса".

"Второй — это очень интересный персонаж Сергей Корсунский. У него, оказывается, работал сам господин (бывший "глава ЛНР" - ред.) Валерий Болотов. Это человек никаким водителем, охранником или "смотрящим по копанкам" у Ефремова никогда не был... Так вот этот Корсунский очень скрупулезно, на 98 листах при нашем присутствии, в течение 8 часов, будучи в наручниках, дал показания и рассказал об этих лицах, с которыми он общался. Рассказал, как он их предупреждал заблаговременно, как якобы контактировал с СБУ, причем с самыми высшими чинами — Наливайченко, Грицаком", - рассказал адвокат.

Остальные свидетели опрашивались судом в рамках установления общей канвы событий в Луганской области в 2014 году - Олег Ляшко, Андрей Парубий, Юлия Тимошенко и другие.

Адвокаты уверены, что Ефремова судят за высказанную им политическую позицию, и не более того.

Адвокат Андрей Смирнов подводит такие итоги двух лет процесса.

"За два года тюрьмы мы искали доказательств вины. Однако вместо этого нашли другое:

Первое. 76 допрошенных свидетелей стороны обвинения, не давших ни одного прямого обвинительного показания.

Второе. 5 свидетелей обвинения дали прямые показания под присягой в суде о том, что на них давят прокуроры, принуждая к ложным обвинительным показаниям.

Третье. Трое свидетеля обвинения, бывших руководителей УСБУ в Луганской области в 2014 году дали прямые обвинительные показания против другого свидетеля обвинения - бывшего начальника УМВД в Луганской области В. Гуславского - близкого соратника Генпрокурора Юрия Луценко.

Четвёртое. Прямые доказательства непроцессуальных контактов председательствующего судьи Пелиха А.А. с прокурором по делу, в нерабочее для суда время. За запертой дверью.

Пятое. Незаконное продление содержания под стражей. Девять! раз. По несуществующей в уголовном процессе процедуре. Просто так, автоматически.

Шестое. Покрывательство стороной обвинения установленных судом лиц, вероятно причастных к сдаче админзданий в Луганске в 2014 году.

Седьмое. Системный отказ судом в удовлетворении ходатайств стороны защиты в признании доказательств недопустимыми при очевидных признаках такой недопустимости.

Восьмое. Отказ в отводе прокурора, дискредитировавшего себя в процессе не только незаконным давлением на суд и непроцессуальными контактами, но и прямо обвиняемого отдельными свидетелями в незаконных следственных действиях и принуждению к даче ложных показаний.

Девятое. Умышленное сокрытие от общественности видеотрансляций судебных заседаний. Судебная администрация Украины умышленно удаляет видео тех заседаний, где защита придаёт огласке факты предвзятости судей и их непроцессуальные встречи с прокурорами вне рабочее время.

Дело развалено полностью, доказательств нет, правосудие уничтожено.

Кроме всего прочего, у коллегии судей 20 августа начнётся аттестация. Безусловно, сторона защиты расценивает такое совпадение с прямым политическим давлением на суд с целью вынести беззаконное решение".

По прогнозам защитников, прокуратура попытается выйти на обвинительный приговор до выборов - чтоб власти можно было предъявить хоть один результативный процесс над экс-регионалами. Чем он будет обоснован - второй вопрос. Видимо расчет на то, что вдали от столицы и вблизи от линии фронта судьи будут более внимательны к "рекомендациям" властей.