В Киеве из-за проведения ремонтных работ до 12 августа ограничат движение транспорта по улице Рейтарской. Об этом сообщает пресс-службе "Киевавтодора" на странице ведомства в Facebook.

"В связи с продолжением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Рейтарской на участке от ул. Золотоворотской до ул. Гончара будет частично ограничено движение транспорта до 12 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее "Страна" писала о том, что ремонт "ливневки" на Левобережной в Киеве дорожники оценили в 190 млн гривен.

Также мы сообщали, что в Укравтодоре назвали сумму, необходимую для ремонта всех дорог в стране.